È accaduto venerdì mattina nei pressi del municipio di Cazzago San Martino, in Franciacorta. In quel momento nelle vicinanze si stava svolgendo il mercato settimanale.

Voleva ricongiungersi alla figlia: gli tendono un agguato e scoppia la rissa

Una rissa alla luce del giorno davanti agli occhi di decine di persone allarmate. È quanto accaduto venerdì mattina a Cazzago San Martino, nella cornice della piazza adiacente al Municipio.

Ma per ricostruire quanto avvenuto, occorre fare una piccola digressione.

Un anno fa una coppia di coniugi residente nel paese franciacortino si era separata formalmente e la donna aveva chiesto la custodia esclusiva della figlia minorenne.

A qualche mese di distanza l’ormai ex marito si era rivolto ai Servizi sociali per potere incontrare nuovamente la piccola e, finalmente, qualche giorno fa la madre aveva acconsentito.

La svolta

Nessuno, però, si sarebbe potuto immaginare che ci fosse un piano “bene” orchestrato dietro al benestare della donna.

Quest’ultima, infatti, aveva assoldato alcuni uomini per picchiare l’ex e farlo desistere dal suo obiettivo di rifrequentare la figlia.

I picchiatori hanno così atteso il malcapitato fuori dagli uffici dei Servizi sociali il giorno fissato per il confronto, venerdì appunto, e dopo averlo individuato hanno cominciato a colpirlo.

Una vicenda che ha dell’incredibile e i cui dettagli sono ancora più sorprendenti.

L’uomo, infatti, per l’occasione aveva portato un regalo in dono alla figlia che non vedeva da mesi: gli energumeni gli hanno sottratto la scatola, lanciandola nel cortile della vicina scuola elementare.

Sotto shock gli studenti e gli insegnanti, impegnati all’esterno per la ricreazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che stanno indagando sulle reali motivazioni che hanno spinto a un tale gesto.