“Voglio fare la comandante, non stare in ufficio a far nulla”

Basma Bouzid ha fatto causa al Comune.

Basma Bouzid fa causa al Comune

Ennesimo capitolo nella vicenda legata alla Polizia Locale e al comandante di Bagnolo Mella. Basma Bouzid, vincitrice del concorso (definito “truccato”) è rientrata in servizio a novembre, dopo che era stata prosciolta. Ma da quel momento, non ha più svolto il compito di comandante. “E’ stato chiamato a fare il comandante la persona che è arrivata seconda nel concorso, mentre io timbro e sto seduta tutto il giorno a fare niente – ha spiegato la Bouzid – Credo sia uno spreco di denario e di risorse che io sia un ufficiale e non posso far niente e che al mio posto è stato chiamato qualcun altro. Quello che stanno facendo nei miei confronti si chiama mobbing”. Basma Bouzid ha così presentato ricorso chiedendo risarcimento dei danni. “Il Comune non mi ha fatto lavorare per 9 mesi e ora non mi sta facendo fare la comandante: era il caso di assumere il secondo in graduatoria ? Se questo è il modo di governare le risorse di un Comune, allora non ci stupiamo di quello che sta avvenendo a Roma”.