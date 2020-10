“Vita da campo prequel”: la Protezione Civile si addestra con i ragazzi delle medie. Si tratta di una versione speciale del progetto “Vita da campo”, in vista dell’edizione 2021.

Una giornata per trasmettere lo spirito del volontariato e conoscere le prassi di intervento in caso di emergenza.

“Vita da campo prequel” ha preso vita ieri, sabato 10, all’interno del campo d’addestramento della Protezione Civile di Ospitaletto, a Lovernato.

Coinvolti nell’iniziativa, oltre all’associazione, i gruppi di Castelcovati, Nave, Concesio, Ome, la Croce verde e la Polizia locale di Ospitaletto, il Gruppo ingegneri bresciani, CCV e ACB, per un totale di 80 volontari presenti.

A supportarli nelle fasi organizzative 90 ragazzi di prima media, che si sono cimentati in questo progetto “tutor”. Il programma ha compreso la creazione di un piano di lavoro, prove in campo e una valutazione finale in concerto con i docenti del ICO.

La giornata è stata organizzata come guida per i ragazzi che affronteranno l’avventura “Vita da Campo” nella prossima edizione, ovvero nel 2021.