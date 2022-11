Questa mattina (domenica 13 novembre) a Rovato si sono tenute le celebrazioni della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza delle autorità civili, militari, delle associazioni e dei cittadini.

Virgo Fidelis: Rovato celebra la patrona dell'Arma

Ad aprire la giornata, un momento di festa ma anche di commemorazione e riflessione, è stata la Messa celebrata da monsignor Mario Metelli nella chiesa di San Giovanni Bosco, che si affaccia sul viale della Stazione. Fra i banchi anche il sindaco di Rovato Tiziano Belotti, il primo cittadino di Coccaglio Alberto Facchetti, il maresciallo Antonio Marrazzo, il maresciallo Nicandro Ventre e il luogotenente Pasquale Pastore (rispettivamente comandanti delle stazioni dei Carabinieri di Rovato, Cologne e Erbusco), il comandante della Polizia Locale di Rovato Silvia Contrini e i rappresentanti delle associazioni di volontariato e combattentische del paese, uniti in un momento di comunità.

La funzione è stata seguita da un breve corteo fino al Monumento della Virgo Fidelis per la benedizione e i discorsi delle autorità. Entrambi i sindaci (assente il sindaco di Cologne Carlo Chiari perché impegnato nelle celebrazioni del Ringraziamento, di cui però sono stati portati i saluti) hanno ringraziato l'Arma e i Carabinieri per le attività che quotidinamente svolgono sul territorio "in difesa dei diritti e della libertà di cui possiamo godere, ma che non devono essere mai dati per scontati, e permettendo alla comunità di vivere in serenità".

Durante la mattina sono stati ricordati anche i caduti di Nassiriya e della battaglia di Culqualber.