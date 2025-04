Violenza sessuale su minori: parroco finisce ai domiciliari.

Ai domiciliari per violenza sessuale

Violenza sessuale aggravata, questa l'accusa. Il presunto responsabile è don Ciro Panigara originario di Ghedi ed ex parroco di San Paolo: questa mattina (mercoledì 16 aprile 2025) i carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica che dispone per lui gli arresti domiciliari.

Le indagini

Le indagini hanno preso il via dalla Stazione dei Carabinieri di Borgo San Giacomo e dal Norm della Compagnia di Verolanuova: il tutto ha portato alla scoperta che il soggetto dal 2011 al 2013 e nel 2024 avrebbe posto in essere numerose condotte di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni minori, che gli erano stati affidati per lo svolgimento di attività parrocchiali.

Le dimissioni a gennaio

Don Ciro si era dimesso da parroco di San Paolo a gennaio, decisamente a sorpresa, dopo che un minore aveva raccontato a un’educatrice di aver ricevuto delle attenzioni particolari dal parroco.

Dimissioni che erano state accolte immediatamente dal vescovo Pierantonio Tremolada, con una celerità decisamente irrituale. Il presule ha anche scritto alla comunità di San Paolo. Durante le celebrazioni religiose del secondo fine settimana dell'anno era stata letta una sua lettera. Questi alcuni dei passaggi: «Sono emerse situazioni ed elementi di criticità che consigliano di interrompere immediatamente l'esperienza nella comunità parrocchiale» le parole di Tremolada. Che poi aveva aggiunto: «Lo smarrimento che questa decisione provoca in tutti voi fedeli è comprensibile. Il parroco ha rimesso il mandato per poter proseguire con più libertà il suo cammino personale».

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Verolanuova avevano informato la Procura riguardo ai fatti e quest’ultima ha aperto l'inchiesta, mentre la famiglia del minore, che avrebbe fatto queste confidenze all’educatrice, ancora non avrebbe presentato denuncia. L’unità pastorale era stata affidata momentaneamente a monsignor Pierantonio Lanzoni.

Sacerdote dal 2004

Classe 1977, ordinato sacerdote il 12 giugno 2004, don Ciro è stato vicario di Isorella tra il 2008 e il 2014 e poi vicario ad Adro e Torbito tra il 2008 e il 2013. Divenne quindi cappellano collaboratore dell'ospedale della Poliambulanza di Brescia per tre anni, quando fu nominato vicario a Leno, Milzanello e Porzano, poi amministratore parrocchiale di Visano (2020-2024) e infine da giugno parroco a Cremezzano, San Paolo e Scarpizzolo. È anche coordinatore dell'Unità pastorale Beato Petronace abate (che comprende le tre parrocchie).