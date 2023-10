Nella mattina di mercoledì 4 ottobre 2023, un uomo di 44 anni, che esercitava l’attività di osteopata, è stato arrestato dai carabinieri di Rovato e condotto in carcere. L'accusa a suo carico è pesantissima: è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata posta in essere anche nei confronti di minori.

Violenza sessuale su minori: arrestato un osteopata

L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia ha avuto origine nel mese di luglio, quando la madre di un giovanissimo paziente dell’osteopata si è rivolta ai carabinieri di Rovato. Dalle confidenze fatte dal figlio, infatti, era emerso il terribile sospetto di abusi sessuali subiti durante i trattamenti manipolatori osteopatici. La denuncia presentata dalla donna ha dato dunque il via alle indagini che, nell'arco di un paio di mesi, hanno permesso di individuare altre vittime del professionista. Secondo quanto accertato, l'uomo approfittava dell'attività svolta e della minorata difesa dei pazienti per commettere degli abusi sessuali. Le violenze si sarebbero verificate in almeno quattro circostanze, ma le vittime potrebbero essere molte di più, trattandosi di un reato perseguibile su querela di parte.

Il professionista è in carcere

Il gip del Tribunale di Brescia, dopo aver considerato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza emersi durante le investigazioni sulle violenze sessuali, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato. Il professionista, che non è residente nel Bresciano, dove però opera in collaborazione con diversi studi, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nella città di Bologna. L’autorità Giudiziaria sta tuttora raccogliendo ulteriori elementi onde accertare altri episodi delittuosi.