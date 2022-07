Violento scontro tra un trattore ed una moto, arriva l'elisoccorso

Attimi di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di oggi (venerdì 15 luglio 2022) a Cologne.

Codice giallo poi diventato rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 16 in codice giallo in via Ponte Fabbro. Ad essere coinvolti un trattore ed una moto: stando alle prime ricostruzioni il motociclista stava andando verso Coccaglio ed era intento in un sorpasso:il trattore stava procedendo da via Ponte Fabbro, stava finendo di attraversare l'incrocio, quando la moto si è schiantata contro la ruota posteriore del mezzo.

Il motociclista in un primo momento è parso cosciente (era infatti scattato l'allarme in codice giallo), successivamente ha avuto un peggioramento dei parametri. É stata allertata l'eliambulanza che si è alzata in volo a Bergamo, l'uomo non sembra essere in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture . Si tratta di un 48enne residente nel Comasco. Presenti sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale del Montorfano.

Ripercussioni sul traffico

Il sinistro ha causato code in entrambe le direzioni di marcia, la circolazione è rallentata.