Violento scontro tra due auto a Palazzolo

Incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 17, a Palazzolo sull'Oglio all'incrocio tra via Romana e via Ferraris. Due le auto coinvolte, entrambe marca Fiat: una Punto nera e una Tipo sport bianca. La Tipo proveniva dal centro di Palazzolo e viaggiava su via Romana in direzione Bergamo, la Punto nera usciva da via Ferraris. L'impatto è stato molto violento: sul posto si sono portati i Vigili del fuoco di Palazzolo, la Polizia stradale e un'ambulanza, che ha trasportato la 66enne che si trovava alla guida della Punto all'ospedale di Chiari. Non ha riportato particolari ferite, invece, il 40enne che era al volante della Tipo.

Toccherà alla Polizia stradale di Iseo ricostruire la dinamica dell'incidente, anche grazie alle immagini delle telecamere presenti in zona.