Violento scontro a Marone: un morto.

Un morto a Marone

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi (lunedì 16 giugno 2025) a Marone. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 14.10 in codice rosso nella galleria San Carlo.

Dove si è verificato il sinistro

Tragico epilogo

Dalle prime ricostruzioni pare che all'origine del sinistro verificatosi sulla Sp510 vi sia stato lo scontro tra un mezzo pesante e altri due veicoli. Ad intervenire prontamente sul posto tre ambulanze, due automediche e, ad alzarsi in volo da Bergamo anche l'elisoccorso. Presente anche una squadra di Vigili del Fuoco. Risulterebbero quattro in tutto le persone coinvolte: tre uomini rispettivamente di 44, 58 e 71 anni e un giovane di 29 anni per il quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Pesanti disagi sulla viabilit

Il tragico incidente ha comportato pesanti ripercussioni sulla viabilità: il traffico risulta infatti bloccato per consentire i soccorsi.