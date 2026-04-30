Violento schianto a Chiari, tre le auto coinvolte: traffico bloccato in via Milano.

A Chiari, violento schianto

L’allarme è scattato questa mattina (giovedì 30 aprile 2026) in via Milano a Chiari. Stando alle prime informazioni a causare l’incidente è stata una giovane donna alla guida di una Fiat Panda, che viaggiava in direzione di Urago d’Oglio. Per motivi da accertare – forse per una distrazione – la conducente ha perso il controllo del mezzo e ha impattato con violenza, una delle auto parcheggiate sul bordo della strada con la ruota anteriore. L’urto ha sbalzato il veicolo, che si è ribaltato finendo la sua corsa qualche metro più in là, dopo aver danneggiato altre due auto ferme negli stalli di sosta.

Fortunatamente la donna ha riportato solo lievi escoriazioni. Ingenti invece i danni ai mezzi coinvolti e le ripercussioni sul traffico di via Milano, quasi completamente paralizzato. I rilievi sono in mano ai carabinieri della Compagnia di Chiari, mentre la Polizia locale è intervenuta in supporto per gestire la viabilità.

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