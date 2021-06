La chiamata ai soccorsi è parita in codice rosso poco prima delle 18. L'incidente si è verificato in viale degli Abruzzi, a Capriolo. Sul posto le ambulanze e l'auto medica.

Violento impatto a Capriolo: distrutte due auto

Diverse ambulanze e due auto distrutte. E' questo il bilancio del violento impatto che si è verificato a Capriolo, in viale degli Abruzzi, poco prima delle 18. Come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), la chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Sul posto si sono precipitate l'automedica e tre ambulanze da Adro, Palazzolo e Capriolo. Presenti anche i Vigili del fuoco di Palazzolo. E' in arrivo anche la Polizia Stradale.

L'incidente

A scontrarsi sono state una Peugeot 208 e una Mercedes (che ha fatto un volo di diversi metri). L'impatto, molto violento anche da come dimostrato dalle auto distrutte, si è verificato precisamente tra viale degli Abruzzi e via Faletti. Sono rimaste coinvolte 3 persone. La dinamica ancora non è chiara, ma alla base del sinistro potrebbe esserci un mancato rispetto della precedenza all'incrocio. Sarà poi la Polstrada a stabilire le responsabilità. Da codice rosso, fortunatamente, l'emergenza sembra essere scemata in giallo.