Violenta lite tra vicini: sfregiato con una bottiglia

Una lite di vicinato ha rischiato di finire in tragedia a Rovato. Fortunatamente, però, nonostante la chiamata ai soccorsi sia scattata in codice rosso, le condizioni del 32enne ferito con una bottiglia non sono gravi.

Violenta lite tra vicini

Il litigio è esploso nella tarda serata di lunedì 17 maggio. Le ragioni non sono note, ma dalle primissime informazioni raccolte sembra che alla base ci siano futili motivi. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi, allertati in codice rosso, e un 32enne è stato trasportato in ospedale a Chiari. Aveva un taglio al volto, provocato da una bottiglia rotta.

Sfregiato con una bottiglia

Il 32enne è stato sfregiato al viso con una bottiglia e non accoltellato, come era trapelato in un primo momento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Toccherà ai militari della stazione di Rovato fare chiarezza sulla vicenda. Al momento non risulta che sia stata sporta alcuna denuncia.