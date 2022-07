Violenta lite tra conviventi, lei lo accoltella e poi scappa

Violenta lite all'interno delle mura domestiche.

Ferito alla schiena e al braccio

É successo questa mattina (mercoledì 6 luglio) a Cologne. Erano le 8.30 circa quando, in un'abitazione un uomo è stato ferito con un coltello da cucina alla schiena e al braccio dalla compagna. La donna, sulla quarantina, originaria del Centro America viveva con l'uomo anche se aveva la residenza nella Bergamasca. La 40enne, subito dopo l'accaduto, si sarebbe allontanata a piedi. Sono in corso le indagini per capire le cause che hanno portato al gesto violento e se si sia trattato della prima lite sfociata in violenza.

Alla ricerca della donna

Fortunatamente l'uomo non versa in gravi condizioni, a seguito dell'accaduto si è reso comunque necessario il suo ricovero in ospedale ma in codice verde. I carabinieri stanno cercando la donna, su di lei pende l'accusa di lesioni aggravate.