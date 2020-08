E’ accaduto lo scorso venerdì in un bar del centro di Pontevico

Violate le norme Covid: bar chiuso per 5 giorni e multa da 280 euro

E’ stata notificata ieri (16 agosto) la chiusura di un bar del centro per la violazione dell’ordinanza regionale per la prevenzione rispetto al Covid-19 (la 590 del 31 luglio 2020). I Carabinieri della Stazione di Pontevico hanno notificato alla proprietaria del noto locale l’ordinanza di chiusura di 5 giorni in attesa del provvedimento del Prefetto di Brescia.

I militari della locale Stazione venerdì 14 agosto, a mezzanotte circa, hanno rilevato l’infrazione. Giunti sul posto hanno trovato molti più clienti di quanti ne potesse “ospitare” il locale rispetto la capienza possibile in periodo post pandemia, non mantenendo così la distanza di un metro tra i presenti.

Quello notificato è un primo periodo di chiusura in attesa di un provvedimento adeguato alla violazione di cui è stata informata la Prefettura di Brescia. La titolare dovrà inoltre pagare una sanzione amministrativa di 280 euro.

Il locale è tornato a distanza di pochi giorni sotto i riflettori. Lo scorso 9 agosto infatti lo stesso bar fu teatro di una devastazione da parte di un avventore ubriaco che era stato poi arrestato.