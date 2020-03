Viola le restrizioni per comprare la droga: denunciata una 29enne

Viola le restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus ed esce a comprare la droga: denunciata una 29enne residente a Leno.

Viola le restrizioni per comprare la droga

I carabinieri della stazione di Leno, durante i controlli sul rispetto delle restrizioni imposte con i decreti e le ordinanze per contrastare la diffusione del CoVid-19”, hanno intimato l’alt a una giovane donna che stava camminando per strada. Alla vista dei militari, il soggetto ha però cambiato direzione, accelerando il passo. Dopo aver invitato nuovamente la donna a fermarsi, vedendo che l’ordine veniva nuovamente ignorato, uno dei miliari ha iniziato a inseguirla a piedi.

A calci e pugni

Recuperato lo svantaggio il carabinieri ha bloccato la donna chiedendole per quale ragione, in barba alle restrizioni vigenti, si trovava in strada: lei, una ragazza di 29 anni residente a Leno, per tutta risposta ha iniziato a dare calci e a dimenarsi per fuggire. Per bloccare la giovane è stato necessario anche l’intervento del secondo militare.

Dopo averla identificata, i militari le hanno trovato addosso alcuni grammi di marijuana: la giovane, come poi confessato, era uscita apposta per acquistarla. Oltre ad essere denunciata in stato di libertà per aver violato il decreto ministeriale dell’11 marzo 2020, che vieta qualsiasi spostamento se non per lavoro, questioni di salute e urgenze riconosciute, la donna è stata segnalata alla prefettura quale assuntrice di stupefacenti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE