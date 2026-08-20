Viola il divieto di avvicinamento e si reca a casa della ex moglie: arrestato.

Arrestato: viola il divieto di avvicinamento

A segnalare il fatto la donna nel pomeriggio di ieri (mercoledì 19 agosto 2026): tramite il 112 Nue ha segnalato la presenza dell’ex marito nel suo comune di residenza. In particolare l’uomo, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa (la ex moglie in questo caso ndr) si stava dirigendo in auto verso l’abitazione della donna.

Trovato a poca distanza dall’abitazione della donna

L’uomo però non ha fatto in tempo: una volta ricevuta la segnalazione, i carabinieri della compagnia di Verolanuova sono riusciti ad intervenire tempestivamente e ad individuare l’ex marito che si trovava in una via parallela a quella nella quale risiede la donna. Ora si trova in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.