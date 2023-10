Villetta in fiamme a Isorella, abitazione dichiarata inagibile.

Villetta in fiamme a Isorella: abitazione inagibile

É successo questa mattina all'alba, erano le 5.30 circa quando una villetta nel comune di Isorella ha preso fuoco: le fiamme sono divampate in via Corvione e hanno divorato l'intera abitazione. Per ragioni di sicurezza è stata dichiarata inagibile. La buona notizia è che non si registrano persone ferite o intossicate.

L'intervento dei Vigili del Fuco

Ad intervenire prontamente sul posto tre squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Verolanuova e da Brescia: le stesse hanno operato per diverse ore cercando di domare le fiamme. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al divampare dell'incendio, cause sulle quali stanno indagando i Vigili del Fuoco. Ad intervenire prontamente sul posto anche i Carabinieri.

In evidenza un'immagine d'archivio