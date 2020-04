Villachiara piange la sua centenaria, si è spenta Lucia Mazzola Brognoli.

Villachiara piange la sua centenaria

Aveva tagliato il traguardo del secolo lo scorso 3 marzo e purtroppo, a causa dell’emergenza virus, non aveva potuto festeggiare insieme ai suoi parenti. Ricoverata in casa di riposo da tempo, originaria di Orzinuovi, stava aspettando tempi migliori per una cerimonia in suo onore insieme ai villaclarensi e all’Amministrazione comunale.

Purtroppo però, nella notte si è spenta nel sonno, lasciando un grande vuoto nel cuore dei villaclarensi.

Leggi l’articolo completo con la storia della sua vita su Manerbio Week, in edicola venerdì 17 marzo.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE