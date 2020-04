Villachiara e Orzinuovi piangono la maestra e sindacalista Mariuccia Fappani, portata via dal virus.

Villachiara e Orzinuovi piangono Mariuccia Fappani

La scorsa notte è deceduta la maestra Mariuccia Fappani, 71 anni. insegnante stimata ed apprezzata, che per tanti anni ha animato la a scuola primaria don Lorenzo Milani di Villachiara per poi diventare rappresentante sindacale della Cisl. Una carica che ha ricoperto fino a poche settimane fa sempre in paese, svolgendola in Municipio con passione a servizio e assistenza di chi si avvaleva del CAF del sindacato cislino. Una vita letteralmente spesa degli altri. Purtroppo il Coronavirus ha portato via anche lei.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE