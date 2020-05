Paura a Verolanuova, il fuoco divora una cascina FOTO E VIDEO

Aggiornamento delle 21

Alle ore 16 di questo pomeriggio tre squadre e due supporti con le autobotti dei Vigili del Fuoco di Brescia, Verolanuova e Orzinuovi sono intervenute per l’incendio di un capannone adibito a deposito foraggio e attrezzature agricole di circa 1000 metri quadrati: a prendere fuoco, al suo interno, circa 600 balle di fieno. Le squadre intervenute hanno prontamente arginato il rogo evitando si propagasse alle stalle adiacenti, dove erano ricoverati tutti gli animali. Le azioni di bonifica sono tuttora in corso.

Vigili del Fuoco in cascina, a fuoco le balle di fieno: il rogo è scoppiato poco fa in un casale vicino alla pista da Motocross.

Una colonna di denso fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzato poco fa da un casale di Verolanuova, la cascina Vallatelle. Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe partito dalle balle di fieno, custodite sotto un capannone: il fuoco avrebbe poi divorato la struttura, che sta ancora bruciando.

L”allarme è scattato immediatamente. Sul posto l’autobotte dei Vigili del Fuoco di Verolanuova e Orzinuovi, mentre è in arrivo anche un’unità da Brescia: in questi momento sono all’opera per spegnere l’incendio.

Stando ai dati di Areu un 50enne e un 76enne sono stati soccorso dall’ambulanza da Verolanuova, forse rimasti intossicati dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi, la missione di soccorso è ancora attiva.

