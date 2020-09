Nella mattinata di giovedì 3 settembre i Vigili del fuoco sono entrati in azione alla fondazione scuola materna e nido di via IV Novembre. Ma niente paura: si è trattato di un intervento chiesto dalla presidente al fine di rimuovere alcuni rami che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per i bambini in vista della ripresa dei servizi per l’infanzia.

Vigili del fuoco in azione all’asilo

L’intervento ha riguardato il cortile interno, dove sono presenti alcuni alberi secolari. I temporali delle ultime settimane, infatti, hanno reso pericolanti alcuni rami e, per rimuovere ogni possibile rischio (visto che, per le norme anti-Covid, molte attività per l’infanzia si svolgeranno all’aperto) per i piccoli alunni, sono stati allertati i Vigili del fuoco. A effettuare la chiamata la presidente Alessia Pavesi, che ha sottolineato la tempestività dell’intervento da parte dei pompieri. Sul posto era presente anche l’assessore alla sicurezza Pieritalo Bosio.