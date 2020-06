Vigili del fuoco in azione a Rovato

Un incendio innescato, molto probabilmente, dalla canna fumaria. Vigili del fuoco in azione in una villetta di via Franciacorta a Rovato.

Vigili del fuoco in azione

L’allarme è scattato all’ora di pranzo di lunedì 15 giugno. I pompieri sono intervenuti con tre mezzi in un’abitazione di via Franciacorta. Il rogo, partito molto probabilmente dalla canna fumaria, è divampato sul tetto della villetta. Fortunatamente, dai primi rilievi, sembrerebbe senza gravi conseguenze e senza provocare feriti o intossicati. Sul posto anche l’assessore alla sicurezza Pieritalo Bosio pe raccertarsi della situazione.