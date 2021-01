Vigili del fuoco in azione in via Padre Costa a Rovato per un incendio da canna fumaria.

Vigili del fuoco in azione a Rovato

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 20 di lunedì 25 gennaio. Il rogo è divampato in un’abitazione di via Padre Costa, ai piedi del Monte Orfano. Dalle prime informazioni sarebbe partito dalla canna fumaria del camino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari, ma al loro arrivo l’allarme era già rientrato. I pompieri si sono rapidamente occupati della messa in sicurezza. Non ci sono persone ferite o intossicate. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Rovato e l’assessore Pieritalo Bosio.