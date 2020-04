Vigili del fuoco in azione a Chiari: soccorso a persona in viale Mellini GALLERY

Con tutte le protezioni del caso, i Vigili del fuoco sono entrati in azione a Chiari prima di mezzogiorno. Sono stati chiamati per un soccorso a persona in viale Mellini.

Vigili del fuoco in azione a Chiari

Quando c’è bisogno, arrivano immediatamente. I Vigili del fuoco di Chiari sono intervenuti in viale Mellini per una caduta in casa. In questi giorni particolari, caratterizzati dall’emergenza Covid, hanno dovuto mettere in atto tutte le procedure di sicurezza per evitare qualsiasi contagio in caso di positività al virus.

I pompieri sono inoltre impegnati nella consegna delle mascherine fornite dal Comune e sempre in prima linea per i bisogni dei cittadini.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE