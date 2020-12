Pompieri e ambulanza sono intervenuti alla scuola materna per un infortunio di una bambina di 3 anni.

Vigili del fuoco alla scuola materna, ma la bambina sta bene

Grande spavento nel pomeriggio a Chiari. In piazza Aldo Moro poco fa sono intervenuti i soccorritori e i Vigili del fuoco del distaccamento locale perché è stato lanciato l’allarme, in codice giallo, per una bambina di 3 anni all’asilo. A quanto pare il dito della piccola sarebbe rimasto incastrato in una sorta di gioco. Ma all’arrivo dei pompieri il problema era già stato risolto. L’intervento da giallo è finito in codice verde e la bambina è stata portata all’ospedale di Chiari per un accertamento.