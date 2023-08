Vigili del fuoco al centro medico di Chiari.

Intervento

Questa mattina, sabato 19 agosto, poco dopo le 8 i Vigili del fuoco di Chiari sono intervenuti in via Brescia, al centro medico, per un principio di incendio. L'incendio ha interessato solo una sala del poliambulatorio e si sono registrati danni solamente nel spogliatoio. Fortunatamente non sono stati registrati ulteriori danni all'interno dello stabile. I Vigili del fuoco di Chiari sono intervenuti con due mezzi ed è arrivata in supporto anche un squadra da Brescia. Le fiamme sono state domate in fretta senza ripercussioni sul traffico. Al momento non è ancora nota la causa dell'incendio.