Vigili del fuoco a scuola per un corto circuito

Incendio

E' successo in mattinata alle medie di via Solferino a Rovato.

Ci sarebbe un corto circuito all'origine della chiamata scattata nella mattinata di sabato 18 dicembre al 112. I Vigili del fuoco di Chiari sono intervenuti alle scuole medie del comprensivo Don Milani, in via Solferino a Rovato.

Vigili del fuoco a scuola

Tutto sarebbe partito da un quadro elettrico. Una fiammata e un forte odore di bruciato che hanno attivato subito le procedure d'emergenza nel plesso rovatese. Gli studenti presenti a scuola (una piccola parte, perché molte classi facendo, la settimana corta, non hanno lezione il sabato), insieme al personale scolastico, sono stati evacuati in via precauzionale, nonostante fin da subito la situazione sia parsa sotto controllo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari. Allertati anche i tecnici di Cogeme e l'elettricista del Comune.

Si tratterebbe di un corto circuito

Dalle primissime informazioni si sarebbe verificato un corto circuito. A scuola si è precipitato anche l'assessore comunale Pier Italo Bosio, per verificare la situazione e sincerarsi di eventuali necessità. Ma, fortunatamente, non c'è stato nessun pericolo per studenti e personale scolastico.