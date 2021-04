Nessuna gita, picnic o grigliate con gli amici. Per sconfiggere il Covid e vietare gli assembramenti, saranno interdetti tutti gli accessi al Monteorfano.

Vietate le gite sul Monteorfano: tra Pasqua e Pasquetta pattugliati tutti gli accessi

Vietato ogni assembramento e dunque, anche l’accesso al Monteorfano sarà interdetto. Non si potrà accedere da Rovato, Coccaglio, Erbusco e Cologne. Tutti i varchi saranno bloccati. Il vivo auspicio è che sia l’ultimo anno in cui tali misure siano necessarie per fronteggiare la pandemia.

Polizia Locale intercomunale, ma anche la Protezione civile pattuglieranno la zona. La misura vige in ottemperanza a quanto affermato dal decreto ministeriale del 4 Marzo 2020 e ss.mm.ii. per la lotta alla diffusione del Covid19 vigela necessità di uscire dicasasolo per i motivi previsti dalla Legge e rispettare il distanziamento sociale, impedendo così l’ulteriore diffusione del Coronavirus. La decisione è stata presa secondo la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio stradale, di adottare gli opportuni provvedimenti che disciplinino la circolazione stradale anche in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle strade e nello stesso tempo garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni nonché la salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale.

E’ bloccato tutto il traffico veicolare con eccezione di mezzi di soccorso; forze di Polizia e Protezione Civile, residenti e autorizzati. Vige anche l’obbligo di divieto di cibi e bevande di ogni genere.