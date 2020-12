Viallachiara piange Pierina della Noce, ex consigliere e sindacalista

Villachiara piange Pierina della Noce, ex consigliere e sindacalista della Bassa.

Villachiara piange Pierina della Noce

E’ stata la prima donna di Villachiara a entrare in politica, a battersi per i diritti dei lavoratori nel sindacato e ha prestato servizio all’ospedale di Orzinuovi. E’ un viso dolce e indimenticabile, quello che resterà impresso nella memoria di tutti i villaclarensi.

“Oltre al lavoro svolto per anni presso l’ospedale di Orzinuovi, Pierina si è impegnata nell’Amministrazione locale e nel sindacato a favore dei lavoratori e dei pensionati di Villachiara – hanno raccontato di lei i villaclarensi – Nel 1975 è stata la prima donna eletta ad entrare in Consiglio Comunale nella storia del paese, dove ha dato prova del suo impegno concreto e discreto. Così come ha fatto nei rapporti con i lavoratori e i pensionati assistiti nel disbrigo delle loro pratiche. Fino a quando il terribile male degenerativo che l’ha colpita, ne ha spento lentamente la personalità, il sorriso e la gentilezza, il tratto distintivo del suo carattere”. Ma non solo. “Pierina era una persona dolce e affabile, sempre sorridente e disponibile ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla comunità – ha detto il sindaco Laura Bonfiglio – Non era sposata ha accudito la mamma dializzata per tanti anni . Di professione infermiera , anche sul lavoro era molto apprezzata sempre per la sua competenza e gentilezza”. Una persona che sicuramente porteranno tutti nel cuore.