L'Amministrazione ha affidato l'intervento a un'azienda con un metodo innovativo, efficace e rapido, chiamato "Tappabuche"

Sono partiti nei giorni scorsi e proseguiranno anche nel mese di agosto

Viabilità e sicurezza: lavori in corso per il ripristino del manto stradale

Sono partiti i lavori di ripristino del manto stradale in più zone del paese. Rispetto ai precedenti interventi però c’è una novità ed è il modo di lavorare e i macchinari utilizzati per procedere a tale riparazione. In azione a Pontevico una macchina innovativa che si chiama “Tappabuche” già utilizzata in diverse città d’Italia, come Roma, è approdata anche nel paese bassaiolo.

Tappabuche è infatti stata progettata per riparare gli ammaloramenti stradali in tempi brevi, riducendo significativamente i costi rispetto al rifacimento completo del manto e ottimizzando il processo di manutenzione delle infrastrutture stradali con riparazioni durevoli rispetto ad altre tipologie di intervento come l’utilizzo dell’asfalto a freddo. Buche e lesioni sono difetti frequenti che, se trascurati, compromettono la sicurezza e la funzionalità delle strade, oltre a peggiorare nel tempo se non trattate rapidamente.

Il vicesindaco Marcello Migliorati

Un aspetto che preoccupava l’Amministrazione comunale e in particolare il vicesindaco Marcello Migliorati con delega alla sicurezza e viabilità che ha raccontato "Dopo anni di immobilismo dei governi precedenti, l’Amministrazione comunale ha avviato un piano concreto per migliorare la viabilità e la sicurezza del paese.

Il primo intervento, partito venerdì 17 luglio 2025, è un progetto pilota realizzato da una ditta specializzata “Tappabuche" che utilizza una tecnologia a caldo innovativa per garantire una maggiore tenuta del manto stradale - ha spiegato Migliorati - Coinvolte numerose vie del paese, a partire dalla piazza. Il secondo intervento, previsto entro la fine dell’estate, consisterà nella riasfaltatura completa di alcune strade principali. Complessivamente l’investimento supera i 200mila euro. Sappiamo di essere solo all’inizio ma intendiamo proseguire con determinazione in questa direzione per rendere strade e marciapiedi più sicuri e decorosi".

Il metodo innovativo

ll metodo proposto da Tappabuche permette di eseguire un trattamento completo in un unico intervento: buche e fessurazioni vengono riempite a caldo con soluzioni progettate per prevenire i danni causati dalle infiltrazioni, problema che il rappezzo a freddo non riesce a evitare. Si parte dalla pulizia del tratto interessato attraverso il generatore d’aria a pressione, il fondo viene poi trattato con una soluzione bituminosa specifica, riscaldata e conservata all’interno del termoregolatore. La miscela funge da aggrappante per la successiva fase di riempimento.

La buca viene poi riempita con un getto di graniglia di diverse granulometrie, scelte dall’operatore in base alla profondità e alla tipologia del danno nel manto stradale da trattare. Infine viene livellato il tutto e, dopo lo spargimento di uno strato di sabbia fine o cemento asciutti, viene compattata tramite piastra vibrante per uniformare la superficie e ripristinare rapidamente la viabilità. Il passaggio di mezzi è poi immediato.

Grande la soddisfazione del sindaco Luca Bosio

Grande soddisfazione anche da parte del primo cittadino Luca Bosio: