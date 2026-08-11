Viabilità da rifare per l’Istituto Cossali, Orzi Futura: “Bene, ma lo avevamo proposto due anni fa”

La viabilità a servizio dell’Istituto Cossali a Orzinuovi è da rifare: il Comune stanzia 25mila euro per studiare le soluzioni attuabili, ma la minoranza “Orzi Futura” rimprovera: “Bene, ma perché spendere soldi se una soluzione l’avevamo già presentata due anni fa?”
La viabilità al “Cossali” è da rifare
L’annuncio del protocollo d’intesa tra Comune di Orzinuovi e Provincia di Brescia per affrontare le criticità viabilistiche e di sicurezza nell’area dell’Istituto Cossali è stato accolto con favore in paese anche da chi, come il gruppo di minoranza “Orzi Futura” sulla questione si era già speso anni fa.
“È positivo che, finalmente, si riconosca ufficialmente un problema che studenti, famiglie e operatori del trasporto vivono quotidianamente e che da anni attende una soluzione concreta – hanno spiegato dal gruppo d’opposizione – Tuttavia, non possiamo non sottolineare come l’Amministrazione comunale arrivi con notevole ritardo ad affrontare una questione che era stata evidenziata da tempo e sulla quale Orzi Futura aveva già presentato quasi due anni fa una proposta alternativa e organica, finalizzata a migliorare la sicurezza degli studenti, la gestione dei flussi veicolari e l’accessibilità dell’istituto”.
Nella proposta che fu presentata allora a firma di Michele Scalvenzi, Martina Anselmi, Valentina Gualeni, Alessandro Merigo e Andrea Ratti veniva presa in considerazione la crescente pericolosità della viabilità che aveva avuto come conseguenza anche diversi incidenti.
Tra le cause l’incremento del traffico, la confusione dei percorsi ciclopedonali, le pericolose interferenze tra autobus e veicoli privati e non da ultimo la sosta irregolare e pericolosa che bloccava spesso la circolazione. Per ovviare ai problemi lo studio della minoranza aveva proposto la delocalizzazione delle fermate degli autobus, l’adeguamento dei percorsi ciclopedonali, la creazione di stalli per la sosta breve e l’inserimento di una fascia verde.
Studio preliminare da 25mila euro
Per affrontare il problema l’Amministrazione comunale ha ora stanziato 25mila euro per studiare possibili soluzioni, con risultati che, secondo quanto stimato, saranno disponibili non prima della fine dell’autunno.
“Una scelta che lascia perplessi: se il problema è noto da anni, se si sono già verificati incidenti e se esistevano già proposte sul tavolo, perché non si è avviato prima un confronto pubblico serio e trasparente sulle alternative disponibili? – prosegue la nota di Orzi Futura – Ci fa piacere che l’Amministrazione riconosca ora la necessità di intervenire. Spiace invece constatare che le idee avanzate dall’opposizione siano state sostanzialmente ignorate quando avrebbero potuto contribuire ad accelerare il percorso decisionale. La sicurezza di oltre 1.500 studenti provenienti da tre province non dovrebbe essere oggetto di ritardi, rinvii o valutazioni esclusivamente legate alle appartenenze politiche. Per Orzi Futura il tema non è rivendicare primogeniture. Il punto è un altro: quando si individuano criticità evidenti e si avanzano proposte concrete, l’interesse della comunità dovrebbe prevalere sulla logica dello scontro politico. Se ciò fosse avvenuto, probabilmente oggi saremmo più vicini alla realizzazione di un intervento e non ancora alla fase preliminare di studio”.