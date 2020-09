In scena un film già visto troppe, troppe volte a Pontevivo. E i cittadini ora sono esausti di questa situazione.

Camion “vandali”, altri due balconi sradicati nella notte

“Era prevedibile. L’autostrada era chiusa questa notte, il traffico come al solito è deviato nel centro del paese, sulla nostra via. Il risultato non è una novità”. È lo sfogo dei cittadini che risiedono su via XX settembre a Pontevico, spettatori inermi dell’ennesimo scempio a discapito delle loro abitazioni.

Da diversi anni si lamentano, protestano anche in forma scritta alle diverse realtà di competenza, ma i riflettori sulla questione si accendono solo quando avvengono fatti come quelli di stanotte.

Due i balconi danneggiati pare da due diversi mezzi pesanti in altrettanti diversi orari. Questo è quanto è emerso dai primi racconti di chi era lì. La strada è stata bloccata per permettere ai vigili del fuoco di poter intervenire per la messa in sicurezza delle strutture. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale per la gestione e il coordinamento della viabilità e del transito di mezzi e pedoni in sicurezza.

Nel rammarico invece restano i cittadini della via che provati, non sanno più alimentare la speranza della tanto agoniata tangenziale che, pare, dovrebbe risolvere il problema.