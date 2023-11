Via Valverde: iniziati i lavori di restyling

Sono iniziati i lavori di restyling in Via Valverde a Rezzato.

Via Valverde: al via i lavori

Hanno avuto inizio questa mattina (martedì 14 novembre 2023) gli interventi che hanno comportato un investimento pari a 192.500 euro finanziato da Regione Lombardia. Gli interventi in questione, in particolare, andranno a riqualificare via Valverde nel tratto tra la zona residenziale e quella produttiva fra Ponte Musia e via Garibaldi in direzione di Botticino.

Tra gli obiettivi quello di garantire una fruibilità sicura a pedoni e ciclisti, per far questo verranno completati i tratti esistenti di marciapiede e pista ciclopedonale. Tra gli interventi in programma anche il riassetto idraulico di un tratto di canale attualmente in stato di criticità. A completare l'opera, inoltre, l'installazione di corpi illuminanti.

Disagi sulla viabilità

Gli interventi comporteranno modifiche alla viabilità ordinaria: in particolare la chiusura del tratto stradale sede degli interventi (dal civico 74 al 94) dalle 7.30 alle 17.30. Verrà attivato il senso unico alternato. I lavori dovrebbero durare circa 75 giorni.