Cantieri aperti, a Chiari, per la realizzazione della pista ciclabile del Santellone. Per consentire i lavori, da oggi (lunedì) fino a venerdì, via Pontoglio sarà chiusa al traffico.

Via Pontoglio chiusa al traffico per la realizzazione della ciclabile

Da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre (salvo imprevisti), dalle 8 alle 17.30, eccetto residenti, via Pontoglio sarà chiusa al traffico. La strada, infatti, sarà interessata da cospicui lavori di asfaltatura per la nuova pista ciclabile, con necessità di chiudere al transito la stessa strada, di tratto in tratto.

Eccezioni per i residenti

I residenti di via Pontoglio potranno accedere alle loro abitazioni nella parte in quel momento non interessata dal cantiere; altrimenti dovranno utilizzare le strade alternative sulle quali, data l'ampiezza, sarà istituito il senso unico di marcia: via Pradella per il senso da viale Zanini a via Traversa Santellone e via Di Mezzo per il senso inverso, cioè da via Traversa Santellone a Viale Zanini. I non residenti dovranno utilizzare obbligatoriamente i percorsi alternativi.