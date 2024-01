Si allarga la rete creata nella zona più residenziale di Chiari: a breve inizieranno i lavori.

Via Lunghe "accoglie" la nuova ciclabile

La rete ciclabile cresce ancora e "accoglie" anche via Lunghe. Un intervento da circa 287.500 mila euro (in gran parte provenienti dal Gse con circa 50mila euro del Consorzio e 46mila delle casse comunali) che collegherà maggiormente la zona Est con il resto della città. Lunga circa 350 metri, nella sua realizzazione vedrà la riqualificazione completa di tutta la strada, parcheggi compresi. Il percorso ciclo-pedonale si svilupperò lungo il primo tratto di via Lunghe (dal centro abitato verso l’esterno), partendo dall’intersezione con via Dante Alighieri fino alla strada di penetrazione del P.E.7, via Maestro Carlo Capra.

"La ciclabile sarà realizzata in posizione adiacente alla viabilità principale, che manterrà il doppio senso di circolazione, sopra i canali irrigui oggi scoperti (tali vasi saranno sistemati dal Consorzio Irriguo Seriola Vecchia di Chiari)", è spiegato nei documenti. Inoltre, prima di procedere alla realizzazione della nuova infrastruttura «è necessario che il Consorzio metta in sicurezza i canali irrigui mediante opere di rinforzo delle sponde esistenti a sostegno della nuova copertura che, se strutturata per essere anche carrabile, potrà accogliere il tracciato della ciclo-pedonale senza ridurre lo spazio riservato, invece, al transito veicolare", e poter mantenere il doppio senso di circolazione.

Gli interventi

Un intervento che si inserisce in un contesto molto più ampio e che va a completare dei percorsi già realizzati negli anni scorsi, come, per esempio, quello di via Dante e via Giovanni XXII. Fin da subito tra le mie priorità, così come di tutta questa Amministrazione, c’è stata la mobilità alternativa e la creazione di una rete ciclabile. Talvolta questo tipo di interventi sono sottovalutati, ma in realtà vanno a cambiare la morfologia dei luoghi in maniera significativa. Avremo, dunque, un viale nuovo, bello, sicuro e funzionale nel pieno rispetto della ciclabilità, leitmotiv dell’intervento sulle opere pubbliche e la viabilità. Ringraziamo, infine, il Consorzio per la collaborazione.

Le parole del vicesindaco, con delega ai Lavori pubblici, Maurizio Libretti. Poi, sulla ciclabile, è intervenuto anche Massimo Vizzardi già sindaco e attuale coordinatore di maggioranza, che ha voluto esprimere un pensiero sul disegno di una città collegata attraverso una rete ciclabile.