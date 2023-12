Hanno preso il via i lavori di riqualificazione di via IV Novembre 1918 a Rezzato.

Via IV Novembre 1918: al via i lavori di riqualificazione

Gli interventi, in particolare, prevedono più parcheggi, un nuovo percorso pedonale e nuovi marciapiedi. Il tutto con un investimento totale di 450mila euro. Gli attuali parcheggi verranno rimodulati a lisca di pesce in modo da consentirne un aumento in termini numerici. Prevista inoltre la realizzazione di un nuovo percorso pedonale che va ad integrarsi con l'area verde. Il percorso sarà separato dalla strada tramite una cordonatura.

Quali sono le opere previste

Prevista inoltre l'opera di rifacimento dei marciapiedi sia in via IV novembre che nelle zone limitrofe. Previsto un rinnovamento con tanto di cubetti in porfido e soprattutto saranno abbattute le barriere architettoniche per garantire l'accesso anche alle persone con disabilità. Attenzione particolare è stata riservata al verde: previsto un nuovo sistema di irrigazione oltre al rifacimento delle aiuole.

Verrà inoltre collocato negli spazi nuovo arredo urbano per un look nuovo e accattivante.

I lavori avranno una durata complessiva preventivata pari a circa 180 giorni. Al di la delle preoccupazioni soprattutto da parte di chi ha un'attività commerciale per il via durante il periodo natalizio, da parte dell'Amministrazione la richiesta di avere pazienza dal momento che si tratta di un intervento davvero importante per la comunità.