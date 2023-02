Via Francesca «cresce»: al via i lavori a maggio

Cologne

Via Francesca «cresce». Entro maggio, infatti, partiranno i lavori per l’allargamento della strada che collega la sp17 (località Masna) alle nuova variante della provinciale che convoglia il traffico tra Chiari e Palazzolo: un intervento finanziato con 950mila euro del Pnrr (una buona fetta dei 2.350.000 ricevuti nel 2021) con l’obiettivo di mettere in sicurezza una strada che negli anni è diventata sempre più battuta.

Assessore Benaglio

«Nelle scorse settimane abbiamo tracciato con i proprietari dei terreni quello che sarà il progetto dell’ampliamento, mentre ora stiamo procedendo con gli espropri - ha spiegato l’assessore Paola Benaglio - Entro fine febbraio bandiremo la gara, mentre i lavori dovrebbero essere appaltati per fine maggio». Quanto alla consegna della strada rinnovata, tornerà percorribile in sicurezza entro la fine del 2023.

Rotatoria

Resta invece in stand by, per ora, il progetto per la realizzazione della nuova rotatoria che si innesterà all’incrocio tra via Francesca e via San Pietro, che più volte è stato teatro di incidenti causati dalla disattenzione e dall’alta velocità. Gli ultimi nel luglio 2022, quando erano rimaste coinvolte due auto (sulla quale viaggiava anche un bambino di 9 anni) e pochi giorni più tardi un 14enne del paese, investito sulle strisce. Ricevute tutte le autorizzazioni, ora si attendono le risorse economiche. «Abbiamo ricevuto un contributo di 260mila euro dalla provincia, ora stiamo aspettando che entrino degli oneri di urbanizzazione già previsti per avere la disponibilità finanziata e coprire i costi a carico del Comune».