Via alla sanificazione degli ambienti a Mairano

Anche a Mairano è iniziata la sanificazione degli ambienti: a setaccio uffici municipali, la “Casa delle associazioni” e gli ambulatori.

Via alla sanificazione

Pulistar Società Cooperativa Sociale, con base a Mazzano ma con radici tra Mairano ed Azzano Mella, ha offerto la sanificazione certificata degli uffici municipali e delle aree comuni della “Casa delle Associazioni” e degli ambulatori. La sanificazione ha preso il via proprio questa mattina.

“Ringrazio l’azienda, ormai punto di riferimento del settore, ed in forte espansione – ha detto il sindaco Igor Zacchi – In questo periodo difficile ricevere gratuitamente questi trattamenti è davvero sinonimo di altruismo, disponibilità e umanità. L’azienda effettua già da tempo anche sanificazioni gratuite di mezzi di soccorso e ambulanze, per permettere a chi ci protegge di operare in piena sicurezza. Forza Mairano e Pievedizio! Non siamo soli!”.

