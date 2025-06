Vespa finisce contro un autocarro, paura ad Erbusco.

Attimi di apprensione nella serata di ieri (giovedì 12 giugno 2025) a Zocco di Erbusco. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 18.45 in codice rosso in via Alessandro Volta 41.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che alla guida della vespa vi fosse un uomo classe 1964: lo stesso si sarebbe scontrato contro un autocarro. L'uomo, residente ad Erbusco, è stato ricoverato in codice rosso in ospedale per una frattura alla gamba. Non sarebbe in pericolo di vita.