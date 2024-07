Vertenza Conforama: dipendenti in sciopero per l'intera giornata di oggi (sabato 27 luglio 2024).

Dipendenti in sciopero per la Vertenza Conforama

Sciopero per l'intera giornata di oggi con presidio davanti agli ingressi nel centro commerciale bresciano dove lavorano 54 dipendenti, 8 nella controllata Emmezeta Moda.

Il primo cittadino di Castelmella Giorgio Guarneri ha assicurato "vicinanza e interessamento attivo" ai sindacati impegnati nella vertenza Conforama dove i lavoratori sono in balia di scelte aziendali che puntano a ridurre i costi trasferendo il personale in altri punti vendita, anche a distanza di centinaia di chilometri. Quello di Castelmella è uno dei 19 punti vendita Conforama in Italia che complessivamente occupano 1200 persone.

“L’incontro con il sindaco - informa Paolo Tempini, segretario generale della Fisascat Cisl provinciale - è avvenuto ieri (venerdì 26 luglio 2024) in Municipio nel tardo pomeriggio: a Guarneri abbiamo illustrato le ragioni di preoccupazione dei lavoratori e le azioni che come sindacato abbiamo avviato per chieder all’azienda l’apertura di un confronto. Per quanto rientra nelle sue possibilità il Comune seguirà gli sviluppi della vertenza sostenendo le richieste sindacali”.

Cosa ha spinto alla mobilitazione nazionale

Alla base della mobilitazione nazionale indetta da Fisascat Cisl e Filcams Cgil:

“La condotta aziendale volta a mettere in discussione la continuità occupazionale di migliaia di lavoratori presenti sul territorio nazionale con trasferimenti unilaterali, modifica degli orari di apertura e le chiusure dei punti vendita”.

Al presidio di questa mattina c’era anche il segretario generale aggiunto di Cisl Brescia, Paolo Reboni, che ha portato ai lavoratori in sciopero la solidarietà dell’organizzazione.