Verolavecchia piange Maurizio Pea

Tutta la comunità di Verolavecchia si stringe alla famiglia di Maurizio Pea scomparso di lunedì in seguito a infezione da Covid-19.

Una grave perdita

Maurizo Pea era molto conosciuto in paese. Un carattere affabile e disponibile, sempre ben disposto a darsi da fare lo hanno fatto amare da tutti ed in particolar modo nel Corpo bandistico di Verolavecchia e nela Fanfara di Roccafranca dove Pea si è sempre distinto. Descritto dai colleghi come un uomo sempre presente, un ottimo suonatore e una persona squisita capace di lasciare un segno nei cuori di tutti. In questo momento così doloroso gli amici i colleghi della banda e della fanfara desiderano unirsi nella preghiera alla famiglia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE