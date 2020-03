Verolavecchia piange la madre di don Tiberio Cantaboni

La triste notizia è giunta nella mattinata, in seguito ad una malattia la madre di don Tiberio Cantaboni è mancata all’affetto dei suoi cari.

L’intero paese si stringe al suo parroco

L’intera comunità dei fedeli è stata colpita dalla notizia dell’improvvisa scomparsa della madre del parroco. Don Cantaboni, originario di Manerbio, ha preso servizio a Verolavecchia nel settembre 2017 instaurando subito un forte legame con la comunità grazie al suo impegno, al carattere sincero e molto umano. La scomparsa della madre, alla quale era molto legato, ha colpito i numerosi fedeli che, a causa delle norme vigenti, non possono portare il loro saluto al parroco. “Il Consiglio pastorale e degli affari economici, i catechisti, tutti i collaboratori dell’oratorio si uniscono in un momento di preghiera per la scomparsa della madre di don Tiberio, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”, così è intervenuto il segretario del Consiglio Lorenzo Tartini.

