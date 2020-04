Verolavecchia piange Giuseppe Anacreonti

Giuseppe Anacreonti, 79 anni, è mancato all’affetto dei suoi cari, lo piange la famiglia e l’intera comunità dove era molto noto per il suo impegno sociale.

Fondatore dei Cantur

La scomparsa di Anacreonti ha fortemente colpito l’intera comunità del paese dove era molto conosciuto soprattutto per essere stato uno dei fondatori dei Cantur di Verolavecchia nel 2002. Il coro di sole voci maschili, famoso in tutta la Bassa e oltre, che con il loro repertorio di canzoni tradizionali e popolari hanno intrattenuto una infinità di persone. Non solo appassionati di musica, il coro aveva una chiara vocazione sociale prestandosi spesso a quelli che erano veri e propri spettacoli di intrattenimento che portavano nelle case di riposo, nelle feste di paese e ovunque ci fosse bisogno.

