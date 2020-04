Verolavecchia piange Elisabetta Pea

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Elisabetta Pea, 96 anni, Missionaria della Parrocchia che ha dedicato l’itera vita a servire il prossimo.

Missionaria della parrocchia

Pea ha dedicato la sua vita a servire il prossimo: giovani, adulti, bisognosi. Con semplicità e umiltà ha seguito il sentiero che il Signore le aveva indicato come catechista, come ministro straordinario dell’Eucarestia, ma soprattutto accettando di buon grado di aiutare in qualsiasi incarico le venisse proposto. “Era una donna forte, molto devota nella preghiera – ha raccontato la consorella Clementina– Aveva il dono di fare le cose semplici in modo straordinario”.

