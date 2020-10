Verolavecchia: arresto per spaccio

Un operaio 57enne, incensurato, è stato colto in flagranza di reato giovedì sera dai Carabinieri della Stazione di Verolanuova.

Arresto per spaccio

L’uomo, residente a Verolavecchia, era stato notato in paese per una insolita disponibilità di denaro, questo ha fatto supporre ai militari che tale disponibilità potesse provenire dallo spaccio di sostanze stupefacenti, tipo cocaina. Giovedì sera, il 57enne è stato fermato nei pressi di un bar del paese ed in seguito ad un controllo è risultato essere in possesso di due dosi di cocaina, inoltre nella sua abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 48 gr di cocaina, 5mila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.