Verolanuova violento scontro tra auto un paziente elitrasportato

Incidente

È avvenuto sulla strada provinciale 11. Cinque le persone coinvolte

È avvenuto poco prima delle 22 di ieri sera, giovedì 17 luglio 2025.

Violento scontro tra auto a Verolanuova

Un grave incidente è andato in scena sulla strada provinciale 11 a Verolanuova, poco prima delle 22, in prossimità del cavalcavia, non distante dalla sede dei Volontari Volontari del Soccorso e del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Dalle prime informazioni, due auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, sono entrate violentemente in collisione. La chiamata all’112 è arrivata alle 21.56 e dalla centrale operativa sono stati inviati sul posto, in codice rosso l’elisoccorso Brescia, le ambulanze della Croce, Verde di Quinzano d’Oglio, dei volontari di Bassa Bresciana Soccorso di Dello e il mezzo di livello avanzato con a bordo l’infermiere partito dall’ospedale di Manerbio.

Areu segnala il soccorso a cinque persone coinvolte, di cui al momento segnalato un minore. Una delle persone coinvolte è stata elitrasportata, dall’elicottero bresciano, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni critiche. Il paziente è stato affidato al Pronto Soccorso del nosocomio bergamasco poco dopo le 23.20.

Le altre persone coinvolte sono in fase di ospedalizzazione, di cui due in codice giallo. Per le altre due sono state attivate anche le ambulanze del Gruppo Verolese Volontari del Soccorso e i volontari di Trenzano, in supporto ai colleghi già operativi.

Attivati anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.

(immagine da archivio)