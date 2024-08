Verolanuova: vasto incendio nella notte, a fuoco un capannone.

A fuoco un capannone a Verolanuova

L'allarme è scattato questa notte verso le 00.20 a seguito di un vasto incendio sviluppatosi a Verolanuova: a prendere fuoco il capannone di un'azienda in prossimità della rotonda dell'Italmark. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco i quali hanno evidenziato come le operazioni per domare le fiamme si siano rivelate particolarmente impegnative date le dimensioni importanti della struttura coinvolta.

Le forze in campo

Le squadre impegnate sono circa 14 con sei Aps,4 autobotti 2 autoscale, 1 volumetrica da 25.000 litri un carro aria per il ripristino delle bombole delle autorespiratori degli operatori.

La buona notizia è che non si registrano feriti. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto anche i carabinieri di Verolanuova, il personale sanitario come presidio medico, il personale dell’Arpa per i rilievi del caso.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, si attende l’arrivo del Gos gruppo operativo speciale per lavorare in sicurezza causa danni strutturali al capannone. Operazioni che potrebbero protrarsi per tutta la giornata.