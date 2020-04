E’ mancato nelle ore scorse un grande punto di riferimento per la comunità

Verolanuova piange Dino Mor

E’ mancato nelle ore scorse un grande punto di riferimento per la comunità di Verolanuova. All’anagrafe Gottardo Mario Mor, meglio conosciuto in paese come Dino.

Nella sua vita è stata una persona molto apprezzata e impegnata nella comunità, rivestendo anche il ruolo di consigliere comunale. L’ottantatreenne ha lasciato nel dolore la moglie Cecilia, i figli Stefania e Franco, i nipoti Vittoria, Andrea e Federico, e tutti i famigliari e gli amici che gli hanno voluto bene.

Torna alla HOME PAGE