Si è spento ieri a soli 61 anni. L’intera comunità in lacrime

Verolanuova piange Anacleto Cremaschini

Un viso semplice, una personalità molto amata e apprezzata, Anacleto Cremaschini per i verolesi non era solo il bottegaio del negozio di alimentari del quartiere “zona U” ma soprattutto una persona simpatica, buona e di grande cuore.

La sua scomparsa ieri ha creato un forte sgomento nella comunità di Verolanuova, dove Cremaschini era molto conosciuto. Innumerevoli i messaggi di cordoglio passati sui social rivolti a lui, con ricordi che rievocavano degli incontri in bottega o in paese, e rivolti ai famigliari. Non solo condoglianze ma anche vicinanza per trovare la forza di vivere questa importante perdita, che si aggiunge a quella altrettanto pesante di Achille Rossini dei giorni scorsi.

A piangere Anacleto il fratello Domenico, la sorella Graziella, i nipoti, le pronipoti e i famigliari, a cui si aggiunte la folta schiera di amici e conoscenti. L’estremo saluto domani alle 10.

