Verolanuova: frontale auto moto, grave un 23enne.

Frontale a Verolanuova

Attimi di grande apprensione nella serata di ieri (lunedì 15 giugno 2026): come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 23 in codice rosso. Dalle prime ricostruzioni pare che il giovane a bordo della moto sia stato sbalzato dalla due ruote su una staccionata che costeggia la roggia Gambaresca. Probabilmente l’impatto con la staccionata è stato quello che ha causato i danni più gravi, il 23enne è stato trovato con una grossa ferita ad una gamba. Il giovane era diretto verso Offlaga mentre l’auto era diretta verso Verolanuova.

Attivata la macchina dei soccorsi

Il ragazzo che si trovava a bordo della moto è stato trasportato in elimabulanza agli Spedali Civili di Brescia. Presenti anche ambulanza Croce Verde di Quinzano, automedica, carabinieri di Verolanuova. Lievi contusioni, invece, per il 23enne a bordo dell’auto.